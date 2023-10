Serie A, ecco il calendario della Lazio fino alla giornata 19: le date

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A CALENDARIO LAZIO DATE - Sta per concludersi la sosta per le Nazionali. La Lazio tornerà in campo sabato 21 ottobre per il match contro il Sassuolo. Ecco il calendario dei biancocelesti fino alla 19^ giornata

Serie A, il calendario della Lazio

Giornata 9

Sabato 21 ottobre, ore 20:45

Sassuolo-Lazio (Dazn/Sky)

Giornata 10

Lunedì 30 ottobre, ore 20:45

Lazio-Fiorentina (Dazn/Sky)

Giornata 11

Venerdì 3 novembre, ore 20:45

Bologna-Lazio (Dazn/Sky)

Giornata 12

Domenica 12 novembre, ore 18:00

Lazio-Roma (Dazn)

Giornata 13

Sabato 25 novembre, ore 15:00

Salernitana-Lazio (Dazn)

Giornata 14

Sabato 2 dicembre, ore 18:00

Lazio-Cagliari (Dazn)

Giornata 15

Sabato 9 dicembre, ore 15:00

Hellas Verona-Lazio (Dazn)

Giornata 16

Domenica 17 dicembre, ore 20:45

Lazio-Inter (Dazn)

Giornata 17

Venerdì 22 dicembre, ore 18:30

Empoli-Lazio (Dazn)

Giornata 18

Venerdì 29 dicembre, ore 20:45

Lazio-Frosinone (Dazn/Sky)

Giornata 19

Martedì 23 gennaio e mercoledì 24 gennaio (per via della Supercoppa, orari da definire)

Udinese-Lazio (Dazn/Sky)