Salernitana - Lazio, via alla vendita dei biglietti: tutte le informazioni

Tempo di lettura: < 1 minuto

BIGLIETTI SALERNITANA LAZIO - La vendita dei biglietti per Salernitana - Lazio è partita. I tagliandi a disposizione per il settore ospiti saranno 500. Il prezzo è di 25 euro. Qui di seguito tutte le informazioni necessarie, comunicate dalla società biancoceleste attraverso un comunicato stampa.

Biglietti Salernitana - Lazio: tutte le informazioni

"S.S. Lazio comunica che, dalle ore 13:00 di oggi, mercoledì 22 novembre, verranno messi in vendita i tagliandi per la gara di Serie A TIM Salernitana - Lazio in programma sabato 25 novembre alle ore 15:00, presso lo stadio comunale Arechi di Salerno. Come da determina dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive n. 56/23 del 15/11/2023, il settore ospiti è riservato ai soli possessori della Millenovecento Fidelity Card – Tessera del Tifoso ovunque residenti con il divieto del cambio nominativo. Il G.O.S. ha concesso la capienza del settore ospiti per 500 posti. Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

ON LINE sul sito della Ticketone riservata ai possessori di fidelity card della SS Lazio, con riconoscimento obbligatorio e stampa esclusivamente del biglietto digitale in pdf home ticketing (print@home);

Punti vendita Ticketone riservata ai possessori di fidelity card della SS Lazio, con riconoscimento obbligatorio e stampa esclusivamente del biglietto termico".

Il prezzo del settore “Ospiti Curva Nord” è di € 25. Sarà possibile acquistare i biglietti fino alle ore 19:00 di venerdì 24 novembre. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti. Per quanto riguarda l’accesso dei tifosi allo stadio, è importante essere in possesso di:

-Documento di identità;

-Fidelity Card 1900 (con il codice a barre leggibile)".