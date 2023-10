Serie A, Juventus - Verona 1-0: Cambiaso la decide al 96'

Tempo di lettura: < 1 minuto

JUVENTUS VERONA SERIE A - Vittoria in extremis contro il Verona per la Juventus, che riesce a portarsi a casa i tre punti allo scadere, grazie al gol di Cambiaso al 96'. Dopo i due gol annullati a Kean, il primo per fuorigioco millimetrico e il secondo per un fallo dell'attaccante, la partita sembrava destinata a terminare in pareggio. Nel recupero però, un colpo di testa di Milik finito sul palo è capitato sui piedi del difensore ex Genoa, che ha infilato in porta il comodo tap-in. I bianconeri si portano momentaneamente al primo posto, in attesa delle partite di Inter e Milan.

Juventus - Verona 1-0, il tabellino del match

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani (42' st Yildiz); Weah (1' st Miretti), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (17' st Chiesa); Kean (17' st Cambiaso), Vlahovic (37' st Milik). A disp.: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Nonge, Iling-Junior. All.: Allegri.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Faraoni (28' st Lazovic), Magnani, Dawidowicz; Terracciano (50' st Coppola), Hongla (28' st Suslov), Folorunsho, Doig (28' st Tchatchoua); Duda; Bonazzoli, Djuric. A disp. Berardi, Perilli, Amione, Cruz, Joselito, Saponara, Serdar, Ngonge, Charlys, Mboula. All.: Baroni.

Arbitro: Feliciani

Marcatore: 96' Cambiaso.

Ammoniti: Djuric (V); Rugani, Kean (J).