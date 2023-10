Serie A, Lecce - Torino 0-1: Buongiorno regala i 3 punti ai granata

Tempo di lettura: < 1 minuto

LECCE TORINO SERIE A - Il Torino ottiene tre punti preziosi in trasferta, battendo il Lecce per 0-1 al Via del mare. A decidere il match è stato Alessandro Buongiorno, che al rientro dal primo minuto dopo un infortunio, ha portato avanti i suoi nel finale del primo tempo. I granata salgono a 13 punti in classifica, con i salentini che rimangono a 14.

Lecce - Torino, il tabellino dell'incontro

LECCE (4-3-3):Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (36' st Dorgu); Rafia (11' st Oudin), Ramadani, Gonzàlez; Almqvist (11' st Strefezza), Krstovic (17' st Piccoli), Banda (17' st Sansone).

A disposizione: Brancolini, Samooja, Venuti, Smajlovic, Touba, Samek, Berisha, Listkowski, Kaba.

Allenatore: D'Aversa

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (51' st Zima), Linetty, Ricci(37' st Tameze), Gineitis (37' st Ilic), Lazaro; Sanabria, Pellegri 6 (19' st Zapata).

A disposizione: Gemello, Popa, Sazonov, Antolini, N'Guessan, Seck, Radonjic.

Allenatore: Juric

NOTE

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 41′ Buongiorno (T)

Ammoniti: Gineitis (T), Linetty (T), Lazaro (T), Gendrey (L), Rafia (L), Rodriguez (T), Tameze

Espulsi: Juric (T)