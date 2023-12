Lazio - Inter, dove vedere il match in tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A LAZIO INTER DOVE VEDERE - Alle ore 20.45 di domenica 17 dicembre 2023 la Lazio riceve allo Stadio Olimpico l'Inter capolista. Ecco di seguito dove vedere la partita valida per la sedicesima giornata di Serie A.

Lazio - Inter, dove vedere il match di Serie A

Lazio - Inter sarà visibile in esclusiva su Dazn sia in streaming live che on demand tramite app o sito ufficiale. All'utente basta avvalersi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.