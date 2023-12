Ranking Uefa dopo la fase a gironi: la posizione della Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

RANKING UEFA LAZIO - La Uefa ha reso noto l'aggiornamento dei coefficienti per club dopo la conclusione della fase a gironi, aggiornando il ranking. La Lazio perde due posizioni in classifica.

Ranking Uefa, la classifica dopo la fase a gironi

In seguito al ko per 2-0 con l'Atletico Madrid, la Lazio perde due posizioni nella classifica dei coefficienti per club e scala al trentaduesimo posto. Il Milan migliora di tre posti e vanno al trentunesimo, appena sopra i biancocelesti. La migliore delle italiane resta l'Inter, in sesta posizione, mentre la Roma chiude nuovamente la Top 10. Di seguito la classifica:

Manchester City Bayern Monaco Real Madrid PSG Liverpool Inter Lipsia Chelsea Manchester United Roma

Ecco la classifica delle squadre italiane fuori dalla Top 10: Juventus (15), Napoli (16), Atalanta (24), Milan (31), Lazio (32), Fiorentina (61).