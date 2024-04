Serie A, Lecce - Roma 0-0: pareggio a reti bianche al via del mare

Tempo di lettura: < 1 minuto

LECCE ROMA SERIE A - Lecce e Roma non si fanno male al via del mare nel match delle 18.00 valido per la trentesima giornata di campionato. I giallorossi guidati da Gotti staccano di 4 punti sul terzultimo posto mentre la squadra di De Rossi tiene il quinto posto di solo due lunghezze sull’Atalanta che ha una partita da recuperare e sette punti sui biancocelesti, che affronteranno nel derby la prossima giornata

Serie A, il tabellino di Lecce - Roma 0-0

Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Almqvist, Blin, Ramadani. Dorgu; Krstovic, Piccoli.

A disposizione: Brancolini, Samooja, Rafia, Sansone, Oudin, Venuti, Gonzalez, Berisha, Banda, Esposito, Burnete, Pierotti, Touba. Allenatore: Luca Gotti.

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Baldanzi, Lukaku, Zalewski.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Smalling, Llorente, Celik, Sanches, Dybala, Aouar, Pisilli, Joao Gabriel, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi.

Note

Marcatori:

Arbitro: Marcenaro.

Ammoniti: Ndicka 11'-(R), Piccoli 38'-(L), Baschirotto 45'-(L), Ramadani 81'-(L), Cristante 84'-(R)