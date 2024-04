De Rossi : "Derby? Pochi elementi su cui prepararlo, Dybala..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

DE ROSSI ROMA LAZIO INTERVISTA- L'allenatore della Roma Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita tra Lecce-Roma, parlando anche del derby con la Lazio in programma per la prossima giornata di Serie A.

Le parole di De Rossi sul Derby

"Poco tempo per pensare, e poco su cui lavorare, la Lazio ha cambiato allenatore che è totalmente diverso dal suo predecessore. Avremo solo due partite da studiare, sarà un match tosto, senstito e bellissimo. Ci fare trovare pronti”.

De Rossi su Dybala

“Sta bene, si sta allenando. Non lo avrei mai rischiato se non in caso di necessità. Noi abbiamo bisogno di Paolo ma non volevo fargli fare troppi minuti"