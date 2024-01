Udinese - Lazio 1-2: biancocelesti a 3 punti dal quarto posto!

Tempo di lettura: 4 minuti

UDINESE LAZIO SERIE A 2023 24 - La Lazio inizia questo campionato in maniera un po' altalenante, trovando invece più soddisfazioni in Champions League. Oggi i biancocelesti sono chiamati a dare il meglio in un match fondamentale contro l'Udinese per dare continuità alle due vittorie consecutive precedenti. Fischio d'inizio alle ore 15:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine per Udinese - Lazio, gara valida per la 19^ giornata di Serie A. Di seguito la cronaca LIVE ed il tabellino della gara.

Serie A, Udinese - Lazio: la cronaca live del match

Secondo tempo

90 + 5' Fischia tre volte Sacchi! finisce qui Udinese - Lazio al Bluenergy Stadium! La Lazio batte i bianconeri per 1-2 e si piazza a 3 punti dal quarto posto

90+3' La Lazio ora si difende con tutte le forze dall'ultimo assalto dell'Udinese

90' L'arbitro Sacchi dichiara i 5 minuti di recupero

89' Ehizibue spaventa ancora la Lazio, avendo tutto il tempo e lo spazio per calciare. Per fortuna la palla finisce alta

87' Payero calcia di piatto centrale in porta ma c'è Provedel a bloccare

86' Ultimi minuti concessi da Sarri a Romagnoli. Per l'ultimo cambio decide di togliere Gila oer l'ex Milan, che probabilmente mercoledì sarà titolare contro la Roma.

84' Ora la Lazio deve fare attenzione in difesa. Rovella regala una punizione al limite dell'area all'Udinese. Payero va sul pallone e calcia in porta ma lo stesso Rovella fa scudo.

80' La Lazio ancora pericolosa con Felipe Anderson ma il tiro finisce fuori

75' GOOOAAALLL LAZIO! sponda di Castellanos per Felipe Anderson che di prima serve Vecino. L'ex Inter stoppa e calcia di destro. La palla finisce alle spalle di Okoye per il 1-2 della Lazio in un momento in cui i bianconeri stavano crescendo!

73' I ritmi ora si alzano da entrambe le parti, la Lazio si rende pericolosa con Castellanos e l'Udinese spaventa in ripartenza

70' Pericolosa l'Udinese con Success, per fortuna la palla si apre di molto alla sinistra di Provedel

67' Cambia anche la Lazio: escono Pellegrini e Zaccagni, entrano Lazzari e Pedro

66' Arrivano cambi anche per l'Udinese: esce Lucca ed entra Success

61' Ora per la Lazio diventa difficile, ma comunque prova gestire la partita per cercare il raddoppio.

58' Pareggia l'Udinese, sempre da punizione, tirata da Lovric in porta, ma l'ultimo tocco è stato di Wallace. 1-1 ad Udine

57' Cartellino giallo per Pellegrini che ha cercato di togliere il pallone ad Ebosele. Per l'arbitro, l'ex juventus ha falciato il bianconero

52' Da calcio d'angolo della Lazio, riparte l'Udinese in ripartenza, ma Pellegrini li ferma senza fallo

50' Ancora pericoloso Pereyra! Per fortuna della Lazio ha calciato molto piano e riesce Gila a salvare quasi sulla linea di porta

49' Pereyra ci prova ancora con un pallonetto che spaventa la Lazio. Palla deviata alta

46' Arriva anche il cartellino giallo per Gila, il secondo per la Lazio, che ha fermato un'azione pericolosa dell'Udinese

45' Arrivano subito i primi cambi per la Lazio: esce Kamada per Vecino, ed esce Isaksen per Felipe Anderson

45' Fischia Sacchi, inizia il secondo tempo di Udinese - Lazio!

Primo tempo

45 + 3' Fischia due volta l'arbitro Sacchi, finisce il primo tempo di Udinese Lazio con il vantaggio biancoceleste

45 + 2' L'Udinese chiude in attacco con l'ultima azione pericolosa del primo tempo, che però non si concretizza. Gli animi nel frattempo si scaldano tra Wallace e Rovella

45' L'arbitro Sacchi dichiara 3 minuti di recupero

43' Zaccagni ancora una volta causa l'ennesimo cartellino giallo dell'Udinese, stavolta per Joao Ferreira

40' L'Udinese ora cresce cercando l'area di rigore della Lazio. Per il momento conquistano solo calcio d'angolo.

37' Terzo cartellino giallo per l'Udinese, stavolta per Masina che abbatte sia Rovella che Guendouzi

33' Guendouzi a terra dopo l'intervento di Payero ai suoi danni. Cartelino giallo per il bianconero

29' Lucca si scontra con Patric e stavolta è lui ad avere la peggio con una caduta sulla schiena. Nulla di grave e si rialza quasi subito.

26' Zaccagni prova a superare Lovric in area di rigore ma non ci riesce e commette fallo.

23' Ora la partita è molto equilibrata, la Lazio è ben piazzata in campo ma l'Udinese vuole provare ad andare in porta.

17' Buonissimo cross di Castellanos, ci arriva Kamada di testa ma la spedisce alta.

13' GOOOAAALLL LAZIO! segna Luca Pellegrini per il vantaggio della Lazio! calcio di punizione per i biancocelesti battuta dall'ex Juventus, messa rasoterra sul palo alla destra di Okoye, che non può arrivarci. In vantaggio la Lazio al Bluenergy Stadium. 0-1.

11' Isaksen rimane a terra dopo lo scontro con Kristensen. Di nuovo staff medico in campo

10' Primo ammonito della partita ed è Kristensen per un fallo al limite dell'area ai danni di Isaksen. I laziali chiedevano il rosso per azione da gol negata. Non ci sono gli estremi per l'arbitro

7' In area di rigore Ferreira taglia la strada ad Isaksen che cade a terra e reclama un calcio di rigore. L'arbitro non viene richiamato al Var e quindi il gioco può riprendere

7' Prima azione pericolosa della Lazio con il solito Guendouzi che crossa per Isaksen. Il danese non ci arriva di poco e l'Udinese sono costretti a mettere in calcio d'angolo

4' Parte forte l'Udinese con tanti uomini in attacco. Calcia Payero da fuori, conclusione pericolosa deviata però in calcio d'angolo da Patric.

2' Si rialza Patric rientrando in campo e non avendo bisogno del cambio. Per il momento si gioca

1' Dopo pochi secondi subito scontro duro tra Patric e Lucca. Il numero 4 biancoceleste ha avito la peggio cadendo male e avendo bisogno dello staff medico in campo.

1' Fischio d'inizio dell'arbitro Sacchi! inizia Udinese - Lazio allo stadio Bluenergy Stadium

Serie A, Udinese - Lazio: il tabellino del match

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen (84' Thauvin); Ebosele (74' Ehizibue), Lovric (84' Davis), Walace, Payero, Masina (56' Camara); Pereyra; Lucca (67' Success). All.: Gariele Cioffi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila(86' Romagnoli), Pellegrini(67' Pellegrini); Guendouzi, Rovella, Kamada(45' Vecino); Isaksen(45' Felipe Anderson), Castellanos, Zaccagni(67' Pedro). All.: Sarri.

NOTE

Arbitro: Luca Sacchi (Macerata)

Marcatori: 13' Pellegrini(L); 58' Wallace(U); 75' Vecino(L);

Ammoniti:10' Kristensen(U); 33' Payero(U); 37' Masina(U); 39' Kamada(L); 43' Josao Ferreira(U); 46' Gila(L); 57' Pellegrini (L): 90' Pèrez (U);

Espulsi:\\

Recupero: 3' \ 5'

Benedetta Scatena