La MOVIOLA di Udinese - Lazio: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 2 minuti

UDINESE LAZIO SERIE A 2023 24 - La Lazio inizia questo campionato in maniera un po' altalenante, trovando invece più soddisfazioni in Champions League. Oggi i biancocelesti sono chiamati a dare il meglio in un match fondamentale contro l'Udinese per dare continuità alle due vittorie consecutive precedenti. Fischio d'inizio alle ore 15:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine per Udinese - Lazio, gara valida per la 19^ giornata di Serie A. L'arbitro della gara sarà Juan Luca Sacchi, sezione Macerata. Di seguito l'analisi di tutti gli episodi arbitrali, attraverso la moviola del match

Serie A, Udinese - Lazio: la moviola del match

Secondo tempo

90 + 5' Fischia tre volte Sacchi! finisce qui Udinese - Lazio al Bluenergy Stadium! La Lazio batte i bianconeri per 1-2 e si piazza a 3 punti dal quarto posto

90' L'arbitro Sacchi dichiara i 5 minuti di recupero

75' GOOOAAALLL LAZIO! sponda di Castellanos per Felipe Anderson che di prima serve Vecino. L'ex Inter stoppa e calcia di destro. La palla finisce alle spalle di Okoye per il 1-2 della Lazio!

58' Pareggia l'Udinese, sempre da punizione, tirata da Lovric in porta, ma l'ultimo tocco è stato di Wallace. 1-1 ad Udine

57' Cartellino giallo per Pellegrini che ha cercato di togliere il pallone ad Ebosele. Per l'arbitro, l'ex juventus ha falciato il bianconero

46' Cartellino giallo per Gila, il secondo per la Lazio, che ha fermato un'azione pericolosa dell'Udinese

45' Fischia Sacchi, inizia il secondo tempo di Udinese - Lazio!

Primo tempo

45 + 3' Fischia due volta l'arbitro Sacchi, finisce il primo tempo di Udinese Lazio con il vantaggio biancoceleste

45' L'arbitro Sacchi dichiara 3 minuti di recupero

43' Zaccagni ancora una volta causa l'ennesimo cartellino giallo dell'Udinese, stavolta per Joao Ferreira

39' Prende il giallo anche Kamada.

37' Terzo cartellino giallo per l'Udinese, stavolta per Masina che abbatte sia Rovella che Guendouzi

33' Guendouzi a terra dopo l'intervento di Payero ai suoi danni. Cartelino giallo per il bianconero

13' GOOOAAALLL LAZIO! segna Luca Pellegrini per il vantaggio della Lazio! calcio di punizione per i biancocelesti battuta dall'ex Juventus, messa rasoterra sul palo alla destra di Okoye, che non può arrivarci. In vantaggio la Lazio al Bluenergy Stadium. 0-1.

10' Primo ammonito della partita ed è Kristensen per un fallo al limite dell'area ai danni di Isaksen. I laziali chiedevano il rosso per azione da gol negata. Non ci sono gli estremi per l'arbitro

7' In area di rigore Ferreira taglia la strada ad Isaksen che cade a terra e reclama un calcio di rigore. L'arbitro non viene richiamato al Var e quindi il gioco può riprendere

1' Fischio d'inizio dell'arbitro Sacchi! inizia Udinese - Lazio allo stadio Bluenergy Stadium