Tempo di lettura: < 1 minuto

CIRO IMMOBILE LAZIO – Mancano 3 giorni alla sfida tra Atalanta e Lazio, in programma mercoledì 24 alle 21.45. Ciro Immobile è pronto e non vede l’ora di tornare a sognare per far volare i biancocelesti nella lotta scudetto. Ieri nella sfida che si è svolta a Formello contro la Ternana ha segnato una doppietta, mostrando il suo stato di forma. Poi, anche sui social Ciro ha voluto ribadire la sua presenza e su Instagram ha condiviso alcune storie. “Ci siamo”: questo recita la storia di Immobile che sogna un gol già nella prima sfida di Bergamo.

