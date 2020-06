Tempo di lettura: < 1 minuto

WEST HAM WOLVERHAMPTON – Anche la Premier League è tornata a giocare e nella giornata di ieri sono scese in campo il West Ham contro il Wolverhampton. Gli Hammers, che stanno lottando per non retrocedere hanno perso per 0-2 contro il Wolves. Il match ha avuto come protagonisti due ex laziali che si sono sfidati.

Felipe Anderson e Pedro Neto

I giocatori in questione sono Felipe Anderson e Pedro Neto. I due hanno giocato insieme in biancoceleste nella stagione 2017/2018, quando Neto arrivò con Bruno Xordao dal Braga. Il destino però è stato ben differente all’interno della gara. Il giovane portoghese ha fornito un assist dall’out di destra e siglato un gol con tiro al volo. Al contrario, la stagione è da dimenticare per Felipe Anderson, che fino ad ora è stato autore in quest’anno di un solo gol e di 4 assist. I destini sono diversi, ma si sono nuovamente incrociati. Il portoghese sogna la Champions League nel nord d’Inghilterra mentre il brasiliano dovrà impegnarsi per non retrocedere nell’ovest di Londra.

