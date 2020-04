View this post on Instagram

SIETE PRONTI A PARTECIPARE ALLA SFIDA E DIMOSTRARE LA VOSTRA VOGLIA DI FARE SPORT E DONARE ATTRAVERSO LO SPORT? In un momento di difficoltà nazionale come questo in cui tutti dobbiamo stare in casa, ASI ha deciso, con la collaborazione di tanti amici a partire da @carlopedersoli, di lanciare una challange sportiva. Ciascuno di noi potrá partecipare a questa sfida sportiva ed potrà renderla ancora più significativa effettuando una donazione a favore dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo – vero motivo per cui abbiamo deciso di lanciare l’iniziativa. In 15 secondi fate quante più flessioni possibile cantando (o mettendo in sottofondo) una canzone che ha fatto la storia del nostro paese. Per portare avanti la sfida di @asi.nazionale ho deciso di nominare @ciroimmobile17 @danilocat32 @sl_training Vediamo se riuscirete a fare meglio di me. Ogni aiuto, anche il più piccolo e all’apparenza insignificante, può fare la differenza per chi ora sta davvero lottando per la vita. Vi aspettiamo, fate la challenge e sfidate taggandoli altri 3 amici! ❌ATTENZIONE Copiate e incollate il post che contiene l’IBAN per le donazioni: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Giovanni XXIII IBAN IT52Z0569611100000012000X95 Codice BIC/SWIFT: POSOIT22 #ASIchallenge #iorestoacasa #15secondpushupchallenge