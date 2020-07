Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL – La batosta di ieri sera contro il Milan è stata pesante ma non irrimediabile. Questo almeno è quello che trapela dai social dei calciatori della Lazio che, sebbene provati, lasciano intuire le loro intenzioni per il futuro. In giornata sia Immobile che Patric hanno rassicurato lo spogliatoio e pochi minuti fa si è unito al coro anche Luis Alberto. Lo spagnolo non ha usato giri di parole per descrivere i legami che intercorrono nel gruppo biancoceleste. Nel post pubblicato su Instagram si legge: “Siamo una famiglia nel bene e nel male”.

