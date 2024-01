Marotta: "Partita importante per noi. Vogliamo superare la Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

SUPERCOPPA ITALIANA INTER LAZIO MAROTTA INTERVISTA - Nel pre partita di Inter - Lazio, semifinale della Supercoppa Italiana, Giuseppe Marotta è intervenuto a Mediaset.

Supercoppa Italiana, Inter - Lazio: le parole di Marotta nel pre partita

"Questo è un appuntamento importante per noi, per la storia del club e del calcio italiano. L'auspicio è di superare la Lazio e andare in finale con il Napoli".



Le parole di Allegri

"Fastidio no, sono dinamiche che da sempre esistono nel calcio. Sono due squadre che vivono un momento particolare, sono due realtà che fanno il bene del calcio italiano, senza dimenticare il Milan. Questo campionato è molto più incerto rispetto allo scorso. Credo che siamo ancora in una fase interlocutoria, è normale sia così. Il calcio è fatto di botta e risposta, affermazioni più o meno piccanti, ma tutto in un clima di correttezza".



Inzaghi

"Inzaghi è un ottimo allenatore. L'esperienza di campo ha generato in lui una sicurezza, uno zampino maggiore nell'ottenere i risultati, non ultima la finale di Champions. Ad un allenatore giovane servono per crescere. L'esperienza è una componente importante che porta verso la saggezza".



Lo Scudetto è l'obiettivo principale?

"Rimane quello più affascinante perché coinciderebbe con la seconda stella, è un fatto rilevante nella storia di un club. In questo momento abbiamo tre competizioni e vogliamo ben figurare in tutte dando il massimo".