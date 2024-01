Inter - Lazio, Pedro gioca al posto di Zaccagni: il motivo

Tempo di lettura: < 1 minuto

SUPERCOPPA ITALIANA INTER LAZIO ZACCAGNI PEDRO - C'è un cambio dell'ultimo minuto nella formazione biancoceleste che affronterà l'Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana. Come comunicato da Mediaset, infatti, sarà Pedro a partire dal primo minuto e non Zaccagni, come comunicato in precedenza. Alla vigilia, Sarri aveva già speso della parole sulle condizioni dell'arciere, non al meglio per la sfida acausa di un dolore al piede. L'ex Verona siederà in panchina, con la possibilità di entrare a partita in corso.