Rovella: "Incontriamo una grande squadra. Sto bene, solo una botta"

SUPERCOPPA ITALIANA INTER LAZIO ROVELLA INTERVISTA - A pochi minuti dall'inizio della semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio, Nicolò Rovella ha parlato ai microfoni di Mediaset.

Supercoppa Italiana, Inter - Lazio: le parole di Rovella nel pre partita

"Come sto? Tutto bene, solo una botta nulla di che. Come si gioca questa partita? È una partita secca, è come una finale. Va dato il 110% per riuscire a raggiungere la finale lunedì. Se quella sconfitta in campionato ha insegnato qualcosa? Sicuramente si, vogliamo continuare questo trend così positivo anche in Supercoppa. Siamo qui per giocarci tutte le nostre carte".