Serie A, Fiorentina - Juventus 0-1: la decide Miretti nel primo tempo

FIORENTINA JUVENTUS SERIE A 2024 - La Juventus sbanca il Franchi grazie alla vittoria per 0-1 contro la Fiorentina. Il gol partita lo firma Miretti, bravo a girare in porta un cross di Kostic dalla sinistra anticipando sul primo palo Martinez Quarta. I bianconeri mantengono il secondo posto in classifica, andando a meno due dalla vetta.

Fiorentina - Juventus 0-1, il tabellino dell'incontro

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Martinez Quarta, Ranieri (89’ Mina), Biraghi; Arthur (77’ Ikoné), Mandragora; Nico Gonzalez, Barak (59’ Bonaventura), Kouamé (77’ Sottil); Beltran (46’ Nzola).

Allenatore: Italiano



Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie; Miretti (61’ Cambiaso), Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa (68’ Milik), Kean (68’ Vlahovic).

Allenatore: Allegri

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 10’ Miretti

Ammoniti: 43’ Rabiot, 48’ Kean, 58’ Gatti, 82’ Ranieri