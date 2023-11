Serie A, Roma - Lecce 2-1: rimonta giallorossa nel recupero

Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMA LECCE SERIE A 2024 - Finale di partita pazzesco all'Olimpico tra Roma e Lecce. Dopo essere andati sotto per il gol Almqvist, i giallorossi hanno dato via ad una rimonta clamorosa, tutta nel recupero. Prima il pareggio di Azmoun, poi il gol vittoria di Lukaku, che si è fatto perdonare l'errore su calcio di rigore nel primo tempo. Tre punti fondamentali per la truppa di Mourinho, che ad una settimana dal derby vanno un punto sopra la Lazio.

Roma - Lecce : il tabellino del match

ROMA (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini (C) (78′ Zalewski), 14 Llorente, 5 N’Dicka; 2 Karsdorp (78′ Kristensen), 52 Bove (70′ Renato Sanches), 4 Cristante, 22 Aouar (73′ Azmoun), 92 El Shaarawy (78′ Belotti); 21 Dybala, 90 Lukaku.

A disposizione: 63 Boer, 99 Svilar, 19 Celik, 43 Kristensen, 20 Renato Sanches, 59 Zalewski, 60 Pagano, 11 Belotti, 17 Azmoun, 67 Joao Costa

Allenatore: José Mourinho

LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 5 Pongračić, 6 Baschirotto (C), 13 Dorgu (62′ Gallo); 77 Kaba, 20 Ramadani, 8 Rafia (62′ J. Gonzalez); 7 Almqvist (80′ Touba), 9 Krstović (80′ Piccoli), 22 Banda

A disposizione: 21 Brancolini, 40 Samooja, 12 Venuti, 26 Smajlović, 59 Touba, 10 Oudin, 16 J. Gonzalez, 18 Berisha, 23 Faticanti, 25 Gallo, 27 Strefezza, 29 Blin, 11 Sansone, 45 Burnete, 91 Piccoli

Allenatore: Roberto D’Aversa

Arbitro: Colombo

Marcatori: 71′ Almqvist, 91′ Azmoun, 94′ Lukaku

Ammonizioni: 17′ Banda (L), 27′ Dorgu (L), 76′ Renato Sanches (R), 77′ Ramadani (L) 81′ Touba (L), 87′ Strefezza (L), 89′ Llorente (R)