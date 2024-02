Serie A, Monza - Verona 0-0: pareggio a reti bianche

Tempo di lettura: < 1 minuto

MONZA VERONA SERIE A 2024 - Finisce senza reti per il match tra Monza e Verona. Le due squadre cercano più volte la via del gol, senza tuttavia riuscire a sbloccare il risultato. La squadra di Palladino arriva a quota 30 punti in classifica, mentre gli scaligeri, in piena lotta per non retrocedere, vanno a 19.

Monza - Verona 0-0, il tabellino del match

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli (29’ st Pedro Pereira), Bondo (25’ st Gagliardini), Pessina, Zerbin (25’ st Kyriakopoulos); Colpani, Mota (18’ st V. Carboni); Colombo (18’ st Djuric). All. Palladino.

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua (12’ st Centonze), Magnani, Dawidowicz (34’ st Coppola), Cabal; Duda, Serdar; Noslin (1’ st Vinagre), Folorunsho, Lazovic (27’ st Silva); Swiderski (12’ st Bonazzoli). All. Baroni.

Arbitro: Davide Massa di Imperia.

Ammoniti: Centonze (H), Bondo (M)