Sciame sismico in Emilia e Umbria, scuole chiuse a Perugia

Tempo di lettura: 2 minuti

TERREMOTO ITALIA 9 FEBBRAIO 2024- Giornata turbolenta nel centro della nostra penisola dove, da ieri notte, si registra uno sciame sismico con numerose scosse di terremoto. Trema la terra oggi, 9 febbraio 2024, in provincia di Parma (comuni di Langhirano, Calestano, Fornovo di Taro), in provincia di Perugia e a Spoleto. Nessun danno registrato a cose o persone, ma sismi percepiti in mezza Italia.

9 Febbraio 2024 : terremoto nel centro dell' Italia

Parma e provincia

Una scossa importante, di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 13.06 di venerdì 9 febbraio 2024 con epicentro a Calestano, comune di circa 2000 abitanti in provincia di Parma. Se non sono stati registrati danni a persone o cose, la paura è stata molta, con la scossa avvertita fino in Liguria e Lombardia. Scosse di 3.4 erano già state avvertite nella notte tra l'8 e il 9 e nella serata del 7. Un vero e proprio sciame sismico, quindi, attivo in Emilia.

"Alle 13.06 è stata avvertita in città una scossa più forte delle altre, che non ha tuttavia creato danni a cose o persone - si legge nell'alert -. Stiamo tenendo monitorata la situazione insieme alla Protezione Civile e agli enti preposti alle emergenze. Vi invitiamo a seguire le norme di comportamento specifiche che trovate sul sito della Protezione Civile". Il Sindaco di Parma Michele Guerra ha attivato il sistema Alert System.

Perugia e Spoleto

Non solo Emilia. Scosse che sono arrivate anche a 3.5 di magnitudo sono state rilevate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Spoleto. Un vero e proprio sciame sismico ha colpito anche l'Umbria, dunque, con altre scosse di 3.1, 2.9 e 2.3. Anche qui non si registrano danni a persone o cose, ma l'apprensione è tanta.

Andrea Sisti, sindaco di Perugia, ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado e tutti gli edifici pubblici e di uso pubblico, non solo oggi, 9 febbraio, ma anche domani 10.

La redazione di Lazionews.eu spera in una nottata tranquilla per tutti gli abitanti delle zone interessate.

Martino Cardani