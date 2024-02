Cagliari-Lazio, i luoghi da visitare in trasferta in Sardegna

Tempo di lettura: 2 minuti

CAGLIARI COSA VEDERE- La trasferta di Cagliari è ormai un classico della Serie A, con gli isolani che, nonostante qualche retrocessione nella serie cadetta, frequentano regolarmente il massimo campionato italiano di calcio. In caso di trasferta nel capoluogo sardo le cose da vedere per fare un po' di turismo prima del match sono moltissime: ecco una piccola guida firmata lazionews.eu su cosa vedere a Cagliari in trasferta.

In trasferta a Cagliari ? Ecco cosa vedere prima della Lazio

Cagliari è il capoluogo della Sardegna e conta circa 150.000 abitanti, anche se l'area metropolitana della stessa arriva a superare i 400.000. Città antichissima, chiamata Krly dai fenici e dai punici e Caralis dai romani, vanta insediamenti di capanne del IV millennio a.C.. La vera e propria fondazione di un emporio risale all'epoca fenicia, intorno all'VIII secolo a.C., certamente antecedente alla fondazione di Roma.

Nel corso dell'antichità Caralis divenne fondamentale per il controllo della Sardegna, terra lontana e ambita, per la presenza di metalli. Rimasta fedele a Cesare nel periodo delle Guerre Civili, fu premiata diventando Municipio di Roma e controllò nei secoli a seguire l'Isola e la Corsica.

Caduto l'Impero divenne terra di conquista per popoli barbarici prima (Vandali) e Saraceni poi. Snodo fondamentale per il controllo del Mediterraneo, presenta tracce di numerosissime culture. Conquistata nel XIV secolo dagli Aragonesi, Cagliari fiorì sotto la dominazione spagnola, durata fino al 1708, quando gli spagnoli furono cacciati da Cagliari dall'assedio anglo-olandese.

Nel 1720 passò sotto il Regno Sabaudo, iniziando la storia moderna della città.

In sardo è chiamata "Casteddu", cioè "Castello" per il suo quartiere fortificato, da cui prende il nome autoctono.

Cosa vedere in trasferta a Cagliari

Cosa non possiamo perderci a Cagliari, se siamo in trasferta al seguito della Lazio?

Il Quartiere Castello: il nucleo storico della città. Imperdibile una passeggiata tra le architetture barocche e gotiche. In cima alla collina che domina il golfo, ospita alcuni monumenti da non perdere: la Cattedrale di Santa Maria e di Santa Cecilia, del XIII secolo e il Bastione di Saint Remy, fortificazione del XIX secolo con una vista mozzafiato sul golfo. Il Bastione di Santa Croce, altro elemento difensivo del Castello, è uno dei simboli di Cagliari.

Museo Archeologico: ben strutturato e ben pensato, ospita reperti che raccontano la storia della Sardegna, antica e misteriosa. Vale la visita anche per i non appassionati di musei.

Il Quartiere Marina: la Cagliari "bassa", con il porto e una bellissima zona pedonale, tutta da passeggiare. Da non perdere il Santuario di Nostra Signora di Bonaria, con la statua della Vergine Maria, splendida. Si dice, tra l'altro, che abbia compiuto numerosi miracoli.

Spiaggia del Poetto: se si dispone di tempo, si può passare qualche ora nella natura sarda. Seppur vicino alla città, infatti, la spiaggia del Poetto permette, oltre a fare un tuffo, di perdersi nei profumi e nei colori magici della Sardegna. Meraviglioso il promontorio la "Stella del Diavolo", che rende questa una delle spiagge più note dell'Isola.

Sito Archeologico di Nora: servono un'auto a noleggio e una quarantina di minuti da Cagliari, ma ne vale la pena. Nel comune di Pula, all'estremità sud-ovest dell'Isola, troverete un meraviglioso incrocio di cultura fenicia, cartaginese e romana, in un sito archeologico mozzafiato, dominato da una torre aragonese. Il teatro di Nora è di straordinaria bellezza ed è stato usato anche per alcuni videoclip musicali, come "Un colpo all'anima" di Luciano Ligabue.

Ora che sapete cosa non perdervi prima della sfida della Lazio contro il Cagliari, non vi resta che prenotare il biglietto!

