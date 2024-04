Tudor e la riunione tecnica per preparare il derby

Tempo di lettura: < 1 minuto

TUDOR LAZIO DERBY- Igor Tudor, durante l'allenamento di ieri ha organizzato una riunione tecnica per prepararsi al meglio per il derby.

Tudor e la riunione tecnica anti Roma

Nella giornata di ieri, la Lazio è tornata ad allenarsi a pieno regime a Formello. Igor Tudor, dopo il doppio confronto d'esordio contro la Juventus dovrà affrontare la partita più più delicata e difficile di tutte, il derby. Il nuovo allenatore biancoceleste, come riportato dal Corriere dello Sport, nel centro sportivo ha tenuto una riunione tecnica in cui si è studiata la Roma e si sono approfonditi gli errori commessi a Torino. Tudor ha poi fatto un discorso a tutta la squadra e allo staff in vista della partita di sabato.