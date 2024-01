Valeri dalla Cremonese al Frosinone, con la regia della Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

VALERI FROSINONE LAZIO CREMONESE CALCIOMERCATO- Intrigo di calciomercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, Emanuele Valeri è pronto a passare al Frosinone, lasciando la Cremonese. L'esterno, obiettivo della Lazio da tempo, si trasferirebbe alla corte di Di Francesco per sei mesi, prima di poter firmare il contratto con la Lazio a giugno.

Calciomercato : Valeri al dalla Cremonese al Frosinone , poi la Lazio

Non ha mai giocato con la Cremonese in stagione, perché non ha intenzione di rinnovare il contratto, in scadenza a giugno 2024. L'idea dell'esterno è quella di trasferirsi a Formello, poiché la Lazio è la sua squadra del cuore.

Ecco l'idea Frosinone: i ciociari hanno bisogno di esterni, il ragazzo di giocare. Sei mesi lontano dai grigiorossi, quindi la nuova avventura alla corte di Sarri. Questo sembra il futuro di Valeri.