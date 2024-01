Spunta il nome di Benjamin Garrè: vi raccontiamo chi è

Tempo di lettura: < 1 minuto

BENJAMIN GARRE LAZIO KRILJA SOVETOV CALCIOMERCATO- La notizia riportata da calciomercato.com riguarda la Lazio. I biancocelesti, infatti, avrebbero richiesto informazioni per Benjamin Garré, attaccante del 2000 del Klub Krilja Sovetov di Samara, che disputa il massimo campionato della Russia. Passaporto italiano, potrebbe essere la sorpresa delle ultime ore del calciomercato.

Calciomercato : la Lazio su Benjamin Garrè del Klub Krilja Sovetov

Cresciuto nel Velez, il ragazzo si è trasferito molto giovane al Manchester City, dove ha completato la trafila delle giovanili. Non esordisce in prima squadra, ma si allena spesso con i formidabili di Pep Guardiola.

In seguito a problemi con il passaggio da minorenne in Inghilterra e una possibile sanzione FIFA si trasferisce al Racing, in patria, quindi all'Huracan.

Passa in Russia nel luglio 2023 e, nella stagione 2023/24, colleziona 8 gol e 3 assist in 15 match.

Ala sinistra di 172, valutato circa 8 milioni di Euro, l'attaccante ed esterno argentino potrebbe essere il colpo della Lazio.