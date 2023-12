Verona - Lazio, Sarri: "Queste partite ci danno indicazioni"

Tempo di lettura: < 1 minuto

VERONA LAZIO SARRI - Mancano ormai pochi minuti al fischio d'inizio di Verona - Lazio, match valido per la 15^ giornata di Serie A. Ecco le parole di mister Sarri nel prepartita ai microfoni di Dazn.

Verona - Lazio, le parole di Sarri nel prepartita

Sugli ultimi match

"Nella settimana abbiamo vinto tre partite in tre competizioni diverse. Siamo passati agli ottavi di Champions League. Vorremmo risalire anche in campionato. Per noi queste sono partite che ci danno indicazioni, le abbiamo sbagliate spesso. Vediamo se stiamo facendo il passo"

Sui pochi gol

"E' chiaro che segniamo poco, ma anche nell'ultima partita abbiamo segnato poco. Su 7 palle gol abbiamo segnato una volta. E' chiaro che c'è bisogno di tutti"

Su Vecino

"La società è molto severa sotto certi punti di vista e per certi atteggiamenti, il chiarimento c'è stato altrimenti non c'era Vecino. Chiarimento sia con la società che con me"