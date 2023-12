Verona - Lazio, Gila: "Oggi serve una partita perfetta"

Tempo di lettura: < 1 minuto

VERONA LAZIO GILA - Mancano ormai pochi minuti al fischio d'inizio di Verona - Lazio, match valido per la 15^ giornata di Serie A. Ecco le parole di Mario Gila nel prepartita ai microfoni di Lazio Style Radio e Dazn.

Verona - Lazio, le parole di Gila nel prepartita

Sul match

"Oggi servirà una partita quasi perfetta, Il Verona ha ritrovato un buon ritmo e hanno fatto punti importanti nel campionato. Per noi non sarà facile la partita. Dobbiamo fare ciò che sappiamo ed essere fedeli al lavoro che facciamo sempre".

Sui pochi punti fuori casa

"E' difficile affrontare le partite fuori casa, non c'è la stessa tifoseria all'Olimpico. Non dobbiamo dare importanza a questa cosa, dobbiamo lavorare per i nostro obiettivi sia in casa che in trasferta. Quindi non deve essere un fattore che ci tolga punti"

Quinta partita da titolare

"Mi sento molto bene, fisicamente e nel campo. I compagni mi danno fiducia ed è un valore importante. Dobbiamo avere ritmo e la maturità per portare a casa le partite, io sto bene anche grazie alla squadra"

Le parole di Gila a Dazn

"I risultati nelle coppe sono positivi, abbiamo bisogno della stessa spinta anche in Serie A".