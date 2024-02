Sanremo 2024, la vincitrice è Angelina Mango

Tempo di lettura: < 1 minuto

SANREMO 2024 ANGELINA MANGO - È stata una sfida combattuta fino all’ultima canzone a Sanremo 2024, ma è la figlia di Giuseppe Mango, Angelina, la vincitrice del 47esimo festival della musica italiana!

Chi ha vinto il festival di Sanremo 2024?

La figlia di Giuseppe Mango, bella e talentuosa, ha conquistato il cuore di tutti già dalla partecipazione ad “Amici”. Porta a casa quest’anno il festival di Sanremo 2024, in una sfida fino all’ultimo minuto con 'La Noia'. Insieme a lei nella top 5 troviamo Irama con 'Tu no', Ghali con 'Casa mia', Geolier con 'I p' me, tu p' te' e Annalisa con 'Sinceramente'.