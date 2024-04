Vlahovic: "Oggi per noi era importante vincere"

Tempo di lettura: < 1 minuto

JUVENTUS LAZIO VLAHOVIC -La Lazio perde contro la Juventus nella partita d'andata della semifinale di Coppa Italia 2024. Ai microfoni di Mediaset ha parlato Vlahovic nel post partita.

Le parole di Vlahovic nel post partita

“Oggi importante visto che siamo in periodo difficile e sapevamo che dovevamo essere all’altezza per questa parità. È stata tosta ma ci aspetta ancora un’altra partita difficile a Roma. Il primo tempo lo archiviamo, pensiamo al campionato importantissimo e andiamo partita per partita. Abbiamo giocato contro una squadra forte e allenatore forte, hanno cambiato tanto non era facile ma dopo il primo gol era tutto più facile. Ci aspetterà un’altra partita a Roma. Non mi importa tanto dei gol, potevano fare meglio ma la cosa più importante è che la squadra vince, oggi abbiamo vinto. Non è importante chi fa gol o assist. Brutto periodo alle spalle. Voglio fare i complimenti ai miei compagni e ai tifosi so che continueranno a sostenerci”