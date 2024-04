Tudor: "Oggi ci è mancata lucidità, tre giorni fa abbiamo dato tanto"

Tempo di lettura: 2 minuti

JUVENTUS LAZIO TUDOR- La Lazio perde contro la Juventus nella partita d'andata della semifinale di Coppa Italia 2024. Ai microfoni di Mediaset ed a quelli ufficiali biancocelesti, ha parlato Tudor. L'allenatore croato ha commentato la partita da poco conclusa.

Le parole di Tudor nel post partita a Mediaset

"Ci sono state alcune problematiche. Abbiamo fatto un buon primo tempo ed un brutto secondo tempo. La Juve era diversa rispetto a tre giorni fa e noi abbiamo speso tropo, si è visto nel secondo tempo. Abbiamo avuto anche alcune problematiche in attacco. Ma 2-0 è tutto aperto".

Aspetti positivi nella sconfitta

"Abbiamo avuto una grande personalità a venire a giocare qui. Molti giocatori hanno ancora cose del passato e devono entrare in ritmo con me. C'era una grande differenza fisica e nelle gambe. Abbiamo fatto in 4 tempi, 3 ne abbiamo fatti alla grande. Oggi dopo l'intervallo sono saliti in cattedra i campioni. Hanno caratteristiche importanti ed è essenziali essere fisici in questo calcio di oggi. Si lavora e miglioreremo piano piano, va accettato questo".

Mancanza di dinamismo nel secondo tempo?

"Ci è mancata anche lucidità. Casale sono due notti che non dorme per la nascita del bimbo. Noi abbiamo speso tantissimo tre giorni fa e la differenza si è sentita tanto. Devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno dato tutto, 2-0 ancora tutto aperto, vediamo cosa succederà"

Tudor ai microfoni ufficiali biancocelesti

“Un bel primo tempo e brutto secondo tempo dove la Juve ha messo la forza e fisicità che ha,dopo 3 giorni abbiamo mollato. Abbiamo avuto problematiche con Zaccagni, Patric, Casale che non ha dormito due notti per la nascita del bimbo. Va accettato, ma il 2-0 è un risultato ancora aperto, faccio i compliemnti ai ragazzi.

Zaccagni ha preso una brutta distorsione, il derby lo prepariamo nel miglior modo possibile, bisogna recuperare le energie, non è stato facile, c’è da giocare una bella gara, tesa. Coraggio nel gol? Davanti potevamo far meglio sicuro, ma è la loro velocità, qualità e fisicità, hanno un parco giocatori che ha valore. Ci sta, abbiamo fatto 3 bei tempo in tre giorni, ma il 2-0 ce lo giochiamo al ritorno. Ci metteremo a lavorare, è un calcio diverso, useremo questi due mesi per ripartire meglio dall’estate, vanno fatti i punti, le partite nel miglior modo possibile".