Zaccagni: "Abbiamo iniziato a divertici e giocare come sappiamo"

ZACCAGNI LAZIO ROMA COPPA ITALIA INTERVISTA - Mattia Zaccagni ha siglato il gol decisivo nel derby di Coppa Italia. Al termine del match, l'ala biancoceleste ha parlato ai microfoni di Sky per raccontare le sue sensazioni sulla partita e sulla Lazio. Queste le sue parole.

Le parole di Zaccagni

"Ho rischiato tanto perché fino a un’ora e mezza prima della partita non sapevo se ce l’avessi fatta o no, però è andata bene. Ce l’ho fatta, ho fatto gol. È andata magicamente. Cosa è cambiato? C’è stato un momento in cui forse abbiamo perso entusiasmo come collettivo però è da un mese che ci siamo ricompattati, abbiamo iniziato ridivertirci e a giocare come sappiamo noi. Penso che nelle ultime partite si sia visto. Vincere senza Immobile e Luis Alberto? È un segnale importante, sono due giocatori fondamentali per noi. Dobbiamo capire che l’organico è importante, chi gioca gioca e può dare il suo contributo".