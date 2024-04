Zazzaroni: "Derby, una partita che dopa le emozioni"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ZAZZARONI DERBY ROMA LAZIO- Ivan Zazzaroni ha aperto l'edizione odierna del Corriere dello Sport parlando delle emozioni del Derby tra Roma e Lazio.

Il commento di Ivan Zazzaroni

"Sarà un derby speciale come soltanto i derby possono esserlo. Soprattutto - in questa occasione - per merito di De Rossi. Daniele non ha mai staccato da Roma-Lazio e viceversa: l’ha vissuto e sofferto da tifoso, giocato da protagonista, rivissuto nel periodo dell’inaccettabile separazione decisa da Pallotta e i pallottiani. E adesso si ritrova sulla panchina, allenatore, una potente fibrillazione.

Sarà speciale anche per via del peso che il risultato avrà nell’economia della stagione: potrà provocare un’accelerazione nel percorso che porta alla Champions oppure un brusco stop determinato peraltro dalla Lazio che sa rendere storico ogni dispetto.

E sarà speciale perché lo porteranno in scena i tecnici subentrati in corsa ai profeti Mourinho e Sarri, capaci il primo di portare la Roma a due finali europee ma di vincere un solo derby su sei e Mau di ottenere un piazzamento che mancava da troppo tempo, il secondo posto, e firmare quattro derby. E sarà speciale perché, vincendolo, la Lazio si ritroverebbe a tre punti dalla Roma e il giorno dopo potrebbe guardare a Cagliari-Atalanta con altri occhi, molto più europei".