Mancini: "Non vincevamo da tanto contro la Lazio"

MANCINI DERBY ROMA LAZIO POST PARTITA - Termina il derby della Capitale, la Lazio perde contro la Roma 1-0. Dopo il triplice fischio finale, Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di Dazn, ecco le sue parole.

Le parole di Mancini al termine del Derby

"Derby vinto dopo tanto con il gol, il mio decimo derby. Non vincevamo da tanto contro la Lazio, i tifosi se lo meritano. L'importante era vincere per noi e per la classifica. Adesso possiamo festeggiare senza mancare di rispetto a nessuno. Ho avuto qualche problemino poi mi sono ripreso all'intervallo, esco solo con una gamba rotta in queste partite. Vincere il derby ci da la carica giusta e ci fa lavorare meglio, sarà un mese molto intenso".