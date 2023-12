Isaksen: "Oggi è un test importante, dobbiamo saper reagire"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ISAKSEN EMPOLI LAZIO PRE PARTITA - La Lazio si reca al Castellani per affrontare l'Empoli nella diciassettesima giornata di Serie A. Nel pre partita, Gustav Isaksen ha espresso le sue sensazioni sulla sfida.

Le parole di Isaksen prima di Empoli - Lazio

Questo l'intervento di Gustav Isaksen a Dazn prima del fischio d'inizio di Empoli - Lazio: "Abbiamo avuto delle difficoltà contro le squadre che sono alle nostre spalle. Oggi è un test importante per noi, dobbiamo saper reagire e fare un’ottima prestazione perché non è sufficiente quello che abbiamo fatto finora. Specialmente contro le squadre alle nostre spalle. Per questi motivi oggi è un test importante".

Le parole di Isaksen ai microfoni ufficiali biancocelesti

Queste le parole di Gustav Isaksen ai microfoni ufficiali biancocelesti prima di Empoli - Lazio: "Sono molto felice, sono tornato più forte e pronto ad aiutare la squadra. Quella di oggi sarà una partita difficile, ma nel campionato di Serie A nessuna sfida è semplice. Bisognerà dare il massimo, dall’inizio alla fine. Mi auguro di giocare più partite possibili, stare bene e, perché no, segnare in Champions League".