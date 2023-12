Shpendi: "Cercheremo di ottenere i tre punti per i nostri tifosi"

Tempo di lettura: < 1 minuto

SHPENDI EMPOLI LAZIO PRE PARTITA - A pochi attimi dall'fischio d'inizio di Lazio - Empoli, partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A, l'attaccante del club toscano, Stiven Shpendi, ha detto la sua sull'imminente match.

Empoli - Lazio, le parole di Shpendi nel pre partita

Queste le parole di Stiven Shpendi a Dazn nel pre partita di Empoli - Lazio: "Noi giochiamo sia in casa che fuori per ottenere il massimo dei punti, poi sono arrivati più punti fuori casa, però cercheremo di ottenere i tre punti per i nostri tifosi".