Serie A, Genoa - Milan 0-1: paura e delirio a Marassi, decide Pulisic

Tempo di lettura: < 1 minuto

GENOA MILAN TABELLINO - Genoa - Milan termina 0-1 ed entra nella storia. Un finale di partita da fantascienza, succede veramente di tutto nel recupero. Pulisic segna la rete del vantaggio rossonero poco prima del 90', poi Maignan colpisce al volto Ekuban con una ginocchiata e lascia il Diavolo in 10 uomini. Cambi finiti, Giroud va in porta, Gudmundsson sulla punizione colpisce la traversa. Nell'azione successiva viene espulso anche Josep Martinez, salito sull'angolo per cercare il pareggio e autore di un fallo tattico che gli costa il secondo giallo. Alla fine la banda Pioli esce con tre punti fondamentali da Marassi e, tra paura e delirio, si issa da sola in vetta alla classifica di Serie A a quota 21.

Il tabellino di Genoa - Milan

GENOA (4-4-1-1): Martinez; De Winter (104' Leali), Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli (68' Ekuban), Thorsby, Frendrup, Haps (91' Puscas); Malinovskyi (68' Kutlu); Gudmundsson. All. Gilardino.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi (66' Calabria), Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli (66' Giroud), Reijnders; Chukwueze (46' Pulisic), Jovic (93' Bartesaghi), Okafor (46' Leao). All. Pioli.

Marcatori: 87' Pulisic

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Gilardino (G), Theo Hernandez (M), Florenzi (M), Musah (M), Adli (M), Gudmundsson (G), De Winter (G), Tomori (M)

Espulsi: Maignan (M), Martinez (G)