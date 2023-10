Lazio - Atalanta, dove vedere il match in tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ATALANTA DOVE VEDERE - Se il percorso europeo della Lazio è stato fin qui positivo, lo stesso non si può dire per quello in campionato, in cui i biancocelesti, in ritardo sulle dirette concorrenti, hanno racimolato solo 7 punti. Ecco quindi che la sfida con l'Atalanta, in programma all'Olimpico domenica 8 ottobre alle 15:00, sarà di vitale importanza per la squadra di Sarri per la corsa ad un posto Champions. Ecco dove vedere la gara.

Celtic - Lazio, dove vedere il match

Lazio - Atalanta sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming Dazn, sia in diretta che on demand, tramite app o sito ufficiale.