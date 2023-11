Serie A, Torino - Sassuolo 2-1: Vlasic regala il successo ai granata

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A TORINO SASSUOLO - Il Torino batte 2-1 il Sassuolo e conquista il secondo successo consecutivo in Serie A. Sanabria apre, Thortsvedt pareggia, ma nella ripresa è Nikola Vlasic a regalare a Juric tre punti fondamentali. I granata salgono a quota 15 punti in classifica, mentre i neroverdi di Dionisi restano a 11 e allungano la striscia di partite senza vittoria in campionato.

Serie A, il tabellino di Torino - Sassuolo 2-1

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez (44′ Zima); Bellanova (83′ Lazaro), Linetty, Ricci (9′ Vlasic), Ilic, Vojvoda; Sanabria (83′ Radonjic), Zapata. A disp. Gemello, Popa, Karamoh, Pellegri, Sazonov, Seck, Gineitis, N’Guessan. All. Juric

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca (90+3′ Mulattieri), Thorstvedt (79′ Volpato); Berardi, Bajrami (46′ Racic), Laurienté (87′ Castillejo); Pinamonti (79′ Defrel). A disp. Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Ceide, Viti, Lipani, Tressoldi. All. Dionisi

Marcatori: 5′ Sanabria (T), 18′ Thortsvedt (S), 68′ Vlasic (T).

Ammoniti: 54′ Sanabria (T), 86′ Berardi (S).