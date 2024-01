QUI FORMELLO, ultima sessione prima della partenza per Riyad

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO - La Lazio si è ritrovata a Formello nella mattinata di oggi, 15 gennaio 2024, per svolgere una leggera sgambata post Lecce. Ecco di seguito il report dell'ultima seduta prima della partenza per l'Arabia Saudita, dove si disputerà la Supercoppa italiana.

Qui Formello, il report dell'allenamento biancoceleste

La Lazio ha svolto a Formello l'ultima sessione d'allenamento pre Supercoppa: presenti i calciatori impiegati con un minutaggio ridotto contro il Lecce, compreso Isaksen, sostituto all’intervallo per Pedro. Dopo una prima fase di riscaldamento tecnico, i biancocelesti hanno svolto un lavoro di natura muscolare, seguito da alcune conclusioni verso la porta. Una partitella a campo ridotto ha concluso la seduta. Nella giornata di domani, è prevista la partenza per Riyad e, dunque, niente allenamento. Da monitorare le condizioni di Patric, mentre ancora out Castellanos.