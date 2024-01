Kane: "Puntiamo a vincere la Champions, partendo dalla Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

BAYERN MONACO LAZIO KANE - In vista dell'ottavo di finale contro la Lazio, il centravanti del Bayern Monaco, Harry Kane, ha parlato dell'appuntamento, suonando la carica.

Kane: "Siamo molto affamati, dobbiamo dimostrarlo contro la Lazio"

Queste le parole di Harry Kane a Kicker: "La Champions? Come abbiamo visto negli ultimi anni non sempre vince la squadra migliore, dipende da tanti fattori. Noi abbiamo la necessità di puntare alla vittoria finale, partendo dalla Lazio. Spero che contro i biancocelesti riusciremo a far girare il pallone. Siamo molto affamati ma dobbiamo dimostrarlo nelle prossime partite".