QUI FORMELLO: tornano Luis Alberto e Casale, Vecino out

ALLENAMENTO LAZIO FORMELLO - La Lazio, che si è ritrovata alle 15.00 al centro sportivo di Formello, ha svolto un allenamento tattico, con qualche importante rientro. Ecco il Qui Formello di oggi, 7 dicembre 2023.

Allenamento Lazio, le ultime da Formello

Dopo aver svolto il riscaldamento tecnico e atletico, la squadra si è concentrata su un lavoro tattico diviso in più fasi e terminato con una partitella a campo ridotto.

La notizia più importante è quella del ritorno in allenamento di Luis Alberto, condizionato da un affaticamento muscolare, e Casale.

La Lazio però ha ancora ferma ai box Romagnoli, per via di una distrazione al polpaccio, e sono ancora da valutare le condizioni di Patric ed Isaksen; mentre Vecino sembrerebbe ancora assente per motivi disciplinari.

Sarri in attacco potrà contare sul capitano Ciro Immobile e sulle fasce potrebbero tornare Zaccagni e Felipe Anderson, anche se in ballottaggio con Pedro.

Sulla mediana Rovella e Cataldi si contenderanno il posto da titolare a supporto di Guendouzi e Luis Alberto.

La coppia dei centrali sarà Casale - Gila con la spinta di Marusic e Lazzari sulle fasce difensive.