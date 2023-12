Zola: "Hazard faceva impazzire Sarri in allenamento"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ZOLA HAZARD SARRI INTERVISTA - Gianfranco Zola è stato parte integrante dello staff di Maurizio Sarri durante l'avventura al Chelsea e ha voluto ricordare un aneddoto sul tecnico della Lazio e sul suo rapporto con Eden Hazard.

Zola: "Hazard si lamentava degli allenamenti di Sarri"

Queste le parole di Gianfranco Zola al podcast di Obi Mikel: "Hazard faceva impazzire Sarri. In allenamento, quando Maurizio iniziava, Eden gli diceva 'ok, mister', lui abbassava la testa e si comportava così perché non gli piaceva ripetere e ripetere. Voleva fare cose diverse, più divertenti, perché era molto bravo e riusciva a vincere le partite da solo. Detto questo è stato fantastico"

Sul rapporto tra Sarri e Hazard

"Si lamentava degli allenamenti e della palestra, ma era un grande giocatore. Nei momenti cruciali era sempre presente. Per esempio, abbiamo giocato a Cardiff e stavamo perdendo. Hazard era in panchina per rifiatare. I tifosi hanno iniziato a cantare contro Sarri, Hazard è entrato in campo e ha cambiato completamente la partita. Ci ha salvato così tante volte con il suo talento che non posso che elogiarlo. Come giocatore e come persona".