QUI FORMELLO: le condizioni di Romagnoli, Patric e Zaccagni

QUI FORMELLO - La Lazio prosegue la preparazione al prossimo impegno contro il Cagliari, valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. Anche oggi, giovedì 8 febbraio 2024, il gruppo biancoceleste ha lavorato a Formello

Qui Formello, il report dell'allenamento dei biancocelesti

Allenamento pomeridiano per la Lazio, che alle ore 15:30 ha iniziato la propria sessione presso il Centro Sportivo di Formello. Dopo una prima fase di riscaldamento muscolare e successivamente tecnico, i biancocelesti hanno effettuato un ampia fase di lavoro tattico, seguito da una partitella a campo ridotto. La seduta, infine, si è conclusa con alcuni test dedicati alle palle inattive. La squadra tornerà ad allenarsi domani per la rifinitura anti Cagliari.

Romagnoli ok e Patric a parte, riposo per Rovella

Dopo lo stop precauzionale di ieri, Romagnoli è tornato a lavorare con i compagni. Rovella, squalificato contro il Cagliari, è stato lasciato a riposo. Patric e Zaccagni proseguono il loro recupero. Lo spagnolo ha effettuato parte della sessione d'allenamento col resto gruppo, per oi non prendere parte a tattica e partitella. Potrebbe strappare una convocazione, ma risulta difficile ipotizzare la presenza in campo del centrale contro i sardi. L'esterno ha lavorato per tutta la seduta a parte e verrà valutata l'evoluzione nella rifinitura di domani.