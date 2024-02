Rummenigge: "Il Bayern Monaco è favorito contro la Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BAYERN MONACO RUMMENIGGE - Si avvicina sempre di più l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco. L'ex dirigente dei bavaresi, Karl-Heinz Rummenigge, ha espresso la sua opinione sul match dell'Olimpico durante una lunga intervista.

Le parole di Rummenigge in vista di Lazio - Bayern Monaco

Queste le parole di x ad AZ su Lazio - Bayern Monaco: "Il Bayern Monaco ha disputato una fase a gironi di altissimo livello e si è confermato vincitore del girone già dopo la quarta giornata. Di conseguenza, siamo favoriti contro la Lazio, che attualmente si trova al nono posto in Serie A".

Sulla fase ad eliminazione diretta

"Dico sempre che la fase ad eliminazione diretta è il momento in cui la massima serie si accende davvero. Per questo è importante essere concentrati e fornire prestazioni di alto livello. Bisogna affrontare le partite con rispetto e un pizzico di umiltà: non vorrei ricordarvi il Villarreal".