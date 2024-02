QUI FORMELLO, la Lazio punta il Bayern Monaco: c'è un'assenza pesante

Tempo di lettura: 2 minuti

QUI FORMELLO LAZIO BAYERN MONACO - La Lazio si allena oggi, alle ore 15:15 a Formello, alla vigilia della gara contro il Bayern Monaco, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. I ragazzi di Sarri scenderanno in campo domani alle ore 21:00 contro la squadra di Tuchel. Ecco l'allenamento LIVE di oggi nei 15 minuti aperti ai media.

Alle ore 15:15 del pomeriggio la Lazio si è ritrovata per dare inizio alla seconda sessione odierna di allenamento a Formello. Assente Rovella e, inizialmente, anche Vecino. L'uruguagio ha svolto lavoro differenziato, così come Zaccagni, ma è comunque sceso in campo. Sarà Sarri a decidere se sarà lui a prendere il posto di Rovella al centro del campo o se, al contrario, toccherà a Cataldi. Presente anche Fabiani a bordocampo ad assistere al lavoro dei biancocelesti.

Alla vigilia di Lazio - Bayern Monaco, Nicolò Rovella non ha preso parte all'allenamento di rifinitura. Il mediano è a rischio per la gara di Champions League a causa di un risentimento agli adduttori. Il resto del gruppo ha iniziato la seduta con il solito torello, seguito da una serie di esercizi di attivazione. Poi un breve lavoro di potenziamento atletico, seguito da una serie di partitelle a campo ridotto concludendo così la seduta mattutina.

