Lazio - Bayern Monaco, i convocati di Tuchel: c'è Neuer

LAZIO BAYERN CONVOCATI TUCHEL - Il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, ha diramato la lista dei calciatori convocati per l'andata degli ottavi di finale contro la Lazio. Ecco di seguito la lista dei calciatori convocati dal club bavarese per il match dell'Olimpico, in programma alle ore 21 del 14 febbraio.

Lazio - Bayern Monaco, la lista dei convocati di Tuchel

Ecco di seguito la lista dei calciatori convocati da Thomas Tuchel. C'è Neuer, che aveva accusato un leggero problema nei giorni scorsi, così come il nuovo acquisto Bryan Zaragoza.

PORTIERI: Neuer, Ulreich, Schmit.

DIFENSORI: Upamecano, Kim Minjae, De Ligt, Guerreiro, Dier, Mazraoui, Boey.

CENTROCAMPISTI: Kimmich, Goretzka, Musiala, Pavlovic, Bryan Zaragoza.

ATTACCANTI: Kane, Sane, Choupo-Moting, Muller, Tel.