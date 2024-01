Champions League, le info sui biglietti di Lazio - Bayern Monaco

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO BAYERN MONACO BIGLIETTI - La Lazio ha comunicato le fasi di vendita dei ticket per gli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Ecco di tutte le informazioni utili per acquistare i biglietti del match di mercoledì 14 febbraio 2024.

Biglietti Lazio - Bayern Monaco: info e fasi di vendita

La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di lunedì 29 gennaio, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Uefa Champions League Lazio-Bayern Monaco, in programma mercoledì 14 febbraio alle ore 21:00. Dalle ore 16:00 di lunedì 29 gennaio fino alle ore 24:00 di venerdì 2 febbraio gli abbonati avranno un diritto di prelazione sul proprio posto in campionato. In contemporanea, sempre dalle ore 16:00 di lunedì 29 gennaio, si svolgerà la vendita libera dei ticket.

Dove acquistare i biglietti

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

Online tramite il circuito di Vivaticket

Punti vendita circuito Vivaticket

Per accedere alla vendita in prelazione, sarà necessario inserire on-line o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card o sull`abbonamento tradizionale (sempre di 12 cifre):

- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA MILLENOVECENTO - CODICE 032...

- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA EAGLE - CODICE EAG...

- ABBONAMENTO TRADIZIONALE CARTACEO - CODICE PRELAZIONE:

Per quanto riguarda l’abbonamento tradizionale, il tifoso dovrà verificare il codice prelazione sul proprio abbonamento ed inserire il codice formato dal numero dell’abbonamento preceduto da tanti 0 fino ad ottenere il numero di 12 cifre.

Il tifoso verificando il codice prelazione recupererà il seguente numero: 000000001073304. Per poter effettuare l’acquisto dovrà inserire invece il seguente numero: 000001073304. I posti non confermati verranno messi in vendita libera per tutti dalle ore 12:00 di sabato 3 febbraio.

I bambini di 4 anni nati dal 01/01/2019 accedono allo stadio gratuitamente e senza biglietto presentando un documento di identità o la tessera sanitaria.

All’ingresso il controllo dell’identità sarà effettuato su ogni singolo spettatore ed è pertanto obbligatorio esibire un documento di identità, compresi i minorenni.

Punti d'accesso allo Stadio Olimpico

Via dei Gladiatori per i biglietti Media - Sponsor Hospitality - Tribuna D`Onore - Autorità e Tribuna Monte Mario;

Piazza Lauro De Bosis per i biglietti di Tribuna Tevere, Distinti Sud Est e Curva Maestrelli;

Via Nigra-Stadio dei Marmi per i biglietti di Tribuna Disabili in Carrozzella;

Piazza Piero Dodi per i biglietti di Curva Nord - Distinti Nord Est e Nord Ovest - Tribuna Tevere.

Si ricorda che chi acquista fisicamente un biglietto presso un punto vendita è tenuto a mostrare il suo documento di identità, pena l’impossibilità di emettere il titolo di accesso (D.L. 8/2/2010 nr. 8). Non verranno considerate come documenti idonei alla vendita, tutte le patenti di ultima generazione che non riportano le indicazioni del luogo di residenza.

Nella vendita libera il numero massimo di biglietti acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell`Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d`identità.