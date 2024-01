Calciomercato Lazio: si seguono due giovani centrocampisti

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è uscita dalla Supercoppa Italiana. Ha ceduto il passo all'Inter del grande ex Simone Inzaghi. Ora tornerà a pensare al campionato, ma anche al calciomercato. Le ultime indiscrezioni parlano di un club interessato a due giovani centrocampisti: Jacopo Fazzini e Cesare Casadei.

Calciomercato Lazio: sul taccuino Fazzini e Casadei

Entrambi furono già accostati alla Lazio in estate. Fazzini gioca nell'Empoli. Il club toscano, invischiato nella lotta per non retrocedere, vorrebbe tenerlo fino all'estate. Poi si vedrà. Più complicata, invece, la situazione di Casadei. In estate si era accasato al Leicester. Ma ora, dopo appena sei mesi, torna al Chelsea. Le Foxes sembrano intenzionate a puntare su un altro italiano, Stefano Sensi. Perciò il giovane centrocampista ex Inter tornerà a casa. La società biancoceleste ci fece un pensiero già in estate. Non è escluso che torni all'assalto in futuro. Lo riporta, in esclusiva, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà.