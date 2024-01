Folorunsho cuore biancoceleste: tifa Lazio e segna alla Roma

Tempo di lettura: < 1 minuto

FOLORUNSHO ROMA VERONA - "Sono tifoso della Lazio, sarà una partita particolare". Così a pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma - Hellas Verona, Michael Folorunsho ha parlato ai microfoni di Dazn. Non ha nascosto la fede biancoceleste. E il campo l'ha ripagato.

Roma - Verona: la storia di Folorunsho

Era la prima volta per lui allo stadio Olimpico. E non ha demeritato, anzi. Prima ha segnato un gol di testa, annullato dalla sestina arbitrale. Poi, con un tiro preciso e potente, si è comunque iscritto al tabellino dei marcatori accorciando le distanze per gli scaligeri. Nel giorno del ritorno alla Roma di Daniele De Rossi, c'è stato spazio per un'altra storia, quella di Michael Folorunsho. Un tifoso della Lazio che è riuscito a fare gol nella porta dei cugini giallorossi.