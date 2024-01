Calciomercato Lazio, non tramonta l'idea El Ghazi: le ultime

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO EL GHAZI - La Lazio starebbe sondando il calciomercato alla ricerca di unesterno offensivo. Oltre all'interesse per Ikoné e Bryan Gil, resta sempre vivo anche il nome di El Ghazi, olandese svincolato dai Mainz dopo il post pro Palestina.

Calciomercato Lazio, Sarri studia El Ghazi

In questi giorni, come sottolinea Il Messaggero, Maurizio Sarri starebbe studiando il profilo di El Ghazi. L'olandese è svincolato e potrebbe essere una soluzione low cost, ma con tanta esperienza internazionale. La pista che porta ed un vecchio pallino del club biancoceleste, già ricercato in passato, andrebbe tenuta monitorata nei prossimi giorni, perché potrebbe regalare sorprese.